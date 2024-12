Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Varias plantas de Amazon a lo largo de Estados Unidos se unen a la huelga organizada por el sindicato The Teamsters en vísperas de Navidad, tras la falta de acuerdo en las negociaciones contractuales. En este contexto, los trabajadores de Nueva York, Skokie, Atlanta, San Francisco y el sur de California exigen mejores salarios y condiciones laborales. A pesar de representar a 10 mil empleados, solo siete de las diez instalaciones participarán en la huelga. The Teamsters acusa a Amazon de no pagar adecuadamente a sus trabajadores, mientras que la empresa afirma que los manifestantes son externos. La Policía ha intervenido en los almacenes de Nueva York, estableciendo un cordón policial para permitir la salida de vehículos de la compañía.