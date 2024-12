Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Jeff Bezos, fundador de Amazon, reveló en el DealBook Summit del New York Times que considera a su empresa Blue Origin, dedicada a la exploración espacial, como su mejor negocio a futuro. A pesar de admitir que aún no es rentable, Bezos confía en el potencial de su compañía de cohetes, compitiendo con SpaceX de Elon Musk. Blue Origin, financiada con las ventas de acciones de Amazon, busca revolucionar el espacio con proyectos como el cohete New Glenn. En este contexto, Bezos elogió a SpaceX como competidores fuertes y no le preocupa la relación de Musk con Trump, confiando en su integridad empresarial.