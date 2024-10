Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La gran banca estadounidense ha presentado sus resultados del tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas y alimentando la esperanza de un \'aterrizaje suave\' para la economía de EE. UU. Citigroup y Bank of America registraron disminuciones en sus beneficios netos interanuales, pero no tan graves como se temía, con Citigroup obteniendo 3.238 millones de dólares y Bank of America 20.467 millones hasta septiembre. Por otro lado, Goldman Sachs vio un aumento del 59% en sus beneficios, gracias a la mejora en la actividad de banca de inversión. La incertidumbre por los recortes de la Reserva Federal ha marcado la temporada de resultados, con entidades como Wells Fargo y JPMorgan reportando una disminución en sus beneficios netos mientras la Fed continúa con los recortes de tasas. La temporada de resultados culminará mañana con Morgan Stanley.