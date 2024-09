Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Sernac está tomando medidas contra la mueblería Pantano Pallet, que acumula cientos de quejas formales, también en redes sociales y plataformas de reclamos en línea, incluyendo acusaciones de estafa por productos no entregados. Se han detectado cláusulas abusivas en sus términos y condiciones, limitando los derechos de los clientes. El director del Sernac calificó la situación como inaceptable y no descartó una demanda colectiva si la empresa no responde adecuadamente. Se están realizando acciones para defender a los consumidores y se citará a la empresa para declarar, pudiendo tomar medidas más severas en caso de falta de cooperación.