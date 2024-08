Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Falabella venderá por unos US$200 millones el Open Plaza Kennedy a Parque Arauco, incluyendo también las acciones del hotel Courtyard by Marriott. La transacción, sujeta a la aprobación de autoridades regulatorias como la FNE, se estima que se concrete en el segundo semestre de 2025. Parque Arauco aumentaría su superficie arrendable en un 5% con esta adquisición. Por su parte, Falabella busca simplificar operaciones y enfocarse en proyectos estratégicos. Las marcas como Sodimac, Tottus e Ikea seguirán operando en el centro comercial tras la venta. Aunque los efectos financieros aún no se han cuantificado completamente, se espera una utilidad no operacional de alrededor de $8.500 millones para Falabella.