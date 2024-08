ENGIE Chile destaca como modelo en transición energética justa, según el informe de Just Transition Finance Lab, resaltando el impacto del financiamiento verde en sus políticas sociales y sostenibilidad. El análisis se basa en un préstamo de US$ 400 millones de la IFC, permitiendo la evolución de ENGIE hacia renovables. El Plan de Transición Justa de la empresa involucra a colaboradores, sindicatos y autoridades, enfocándose en criterios ESG. Este préstamo verde también busca impacto social, incluyendo la participación de mujeres en la industria. ENGIE Chile, subsidiaria del grupo global, es un actor clave en la generación y transmisión de electricidad nacional con 2,6 GW de capacidad y destacada presencia en transmisión, incluyendo la línea TEN de 600 km.

Una reciente publicación de Just Transition Finance Lab destacó a la compañía ENGIE Chile como un modelo a seguir en la transición energética justa, subrayando el impacto del financiamiento verde en las políticas sociales de la empresa y su compromiso con la sostenibilidad.

Cabe señalar que Just Transition Finance Lab es una iniciativa de financiamiento que busca facilitar la transición hacia una economía baja en carbono, asegurando que sea inclusiva y socialmente justa.

El caso de estudio, basado en un préstamo de US$ 400 millones otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, resalta cómo este financiamiento ha facilitado la transformación de ENGIE Chile, permitiéndole avanzar desde una generación de energía basada en combustibles fósiles hacia fuentes renovables y de almacenamiento de energía.

Además, el análisis, respaldado por Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment y The London School of Economics and Political Science; da cuenta del trabajo que ha llevado adelante la compañía de la mano de un Plan de Transición Justa que involucra tanto a colaboradores, sindicatos, comunidades y autoridades.

“Estamos orgullosos de nuestro plan de transformación, el cual no solo impulsa el crecimiento de nuestras capacidades energéticas, sino que también está firmemente alineado con nuestros compromisos en sostenibilidad y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)”, comentó Rosaline Corinthien, CEO de ENGIE Chile.

“Estos compromisos son fundamentales para garantizar que nuestro desarrollo contribuye positivamente al medio ambiente y a la sociedad”, acotó Corinthien.

Vale mencionar que el financiamiento del IFC fue el primer préstamo verde y vinculado a la sostenibilidad que otorgó dicha entidad en el sector energético. Además, aborda aspectos relacionados a generar un impacto positivo en lo social, tales como la inclusión de las mujeres en la industria.

Engie Chile y la transición energética en el país

ENGIE Energía Chile es una empresa con presencia en los mercados de generación, transmisión, transporte de gas e infraestructura portuaria. La compañía es una subsidiaria del grupo ENGIE, el mayor productor independiente de energía del mundo.

Actualmente, la organización es uno de los generadores de electricidad más importante de Chile (cuarto a nivel nacional) con 2,6 GW de capacidad instalada. Además, tiene una destacada participación en el sector de transmisión.

A 2023, cuenta con alrededor de 3.000 km de líneas en operación de alta tensión, considerando entre ellos la línea TEN de 600 km, que en 2017 permitió al país contar con un único sistema eléctrico.