CGE se suma al proceso compensatorio con el Sernac para alcanzar compensaciones a sus clientes, además de los descuentos en boletas ya anunciados. La distribuidora se une a Enel en buscar acuerdos con el organismo, tras llamados del Sernac a estas y otras empresas a acogerse al Procedimiento Voluntario Colectivo para evitar demandas colectivas. Más de 354.000 clientes de CGE quedaron sin energía principalmente en la Región Metropolitana y O\'Higgins durante los momentos de mayor emergencia. CGE recalcó que esto no significa que asume toda la responsabilidad de los cortes, atribuyéndolos a una situación climática anormal. En tanto, Saesa, Frontel, Luz Osorno, Codiner y Chilquinta aún no responden a los llamados del Sernac, advirtiendo que podrían enfrentar demandas de no acogerse al proceso compensatorio.