La huelga legal en la mina Escondida, operada por BHP en Antofagasta, continúa mientras la compañía implementa un plan de contingencia para mitigar su impacto tras el rechazo del sindicato a retomar las negociaciones. BHP asegura que solo los trabajadores no involucrados en la huelga participan en las labores, con la situación aún tensa y la empresa enfrentando pérdidas estimadas entre US$ 25 y US$ 30 millones diarios en la producción de cobre.