La Polla Chilena de Beneficencia se encuentra en disputa con Entel, Telefónica, GTD Manquehue, Claro, VTR y WOM después de que la Corte Suprema ordenara bloquear el acceso a una veintena de sitios de apuestas online por considerarlos ilegales. La Polla las acusó de no cumplir con la decisión del tribunal, permitiendo que las empresas continuaran operando de forma ilegal. En las seis demandas presentadas, reclama daños por un monto total de alrededor de $270 mil millones, argumentando que las operadoras contravinieron la legislación y las resoluciones judiciales, permitiendo la proliferación de actividades de juego no reguladas. Desde WOM acusando a Polla de buscar un enriquecimiento sin causa, mientras que Claro, Telefónica y Entel argumentan que las infracciones a la Ley General de Telecomunicaciones deben ser juzgadas por el Ministerio de Transportes y no por los tribunales. Por último, GTD Manquehue ha calificado la demanda como "vaga, imprecisa y confusa".