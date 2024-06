Banco Santander presenta la sexta edición del Santander X Award Chile 2024, un concurso con dos categorías “Startup” y “University” diseñado para destacar y premiar a empresas emergentes y también a los emprendedores con proyectos que estén en etapa de formación. Estas tendrán la oportunidad de obtener financiamiento y representar a Chile en una final global organizada por el Banco.

Santander X Award Chile 2024 busca identificar y respaldar a las startups más prometedoras del país, con el objetivo de fomentar el crecimiento y el desarrollo de estos proyectos, y les ofrece una plataforma para aumentar su visibilidad, exposición internacional y mentoría por parte de expertos afines a su negocio.

“A lo largo de estos seis años, Santander X Award Chile ha recibido más de 600 postulaciones, entregando mentoría a 60 equipos de emprendedores. Hasta ahora, cuatro de los equipos finalistas han participado de la versión global del concurso, abriendo la puerta a la internacionalización de sus proyectos”, dijo Rodrigo Machuca, gerente de Santander Universidades.

“Ese es parte de nuestro objetivo, contribuir con startups y proyectos emergentes a que puedan progresar, entregándoles herramientas para crecer y ser un aporte para el país y la sociedad”, señaló el ejecutivo de Santander Universidades.

Santander X Award Chile: Categoría Startup

La categoría está especialmente dirigida a empresas emergentes legalmente constituidas en Chile, las cuales deben destacarse por su base tecnológica o su factor innovador. Estas empresas deben demostrar que su solución incorpora una nueva tecnología viable y creíble, una aplicación innovadora de tecnología existente, un nuevo modelo de negocio o un proceso novedoso.

Además de los requisitos mencionados, las startups deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: generar ingresos por el producto o solución presentada en el concurso, con ingresos no superiores a los US$ 300.000; haber recaudado fondos iniciales de al menos US$ 100.000 y no superar los US$ 1.000.000; o tener entre dos y 25 empleados a tiempo completo.

En cuanto a los premios para esta categoría, se otorgarán los siguientes montos:

– 1er lugar: $12.000.000.-

– 2do lugar: $8.000.000.-

– 3er lugar: $4.000.000.-

Santander X Award Chile: Categoría University

La categoría está dirigida a toda la comunidad universitaria chilena y los proyectos participantes deben encontrarse en fase de formación, poseer un alto potencial de disrupción y escalabilidad, contar con un prototipo conceptual validado y un equipo conformado por un mínimo de dos y un máximo de cinco personas.

Los cinco proyectos seleccionados como finalistas tendrán la oportunidad de presentarse ante un panel de jueces compuesto por ejecutivos del Banco Santander y destacados líderes del ecosistema emprendedor nacional.

Además, recibirán asesoramiento y capacitación especializada para fortalecer sus iniciativas y establecer conexiones con potenciales inversores, con el fin de impulsar su desarrollo y crecimiento.

En la edición de este año, el financiamiento para la categoría “University” alcanzará los $15.000.000, distribuidos de la siguiente manera:

– 1er lugar: $7.000.000.-

– 2do lugar: $5.000.000.-

– 3er lugar: $3.000.000.-

Mentorías, final nacional y concurso global en Santander X Award Chile

El carácter internacional de Banco Santander permite que este concurso tenga una versión global, en la que participan los ganadores de cada categoría por país. En la versión nacional, las startups y proyectos universitarios seleccionados en cada categoría competirán en la final local frente a un jurado compuesto por líderes empresariales y expertos del sector.

Además, cada categoría tendrá una final global, en la que representantes de todos los países podrán competir con emprendedores de todo el mundo por premios económicos y mentorías brindadas por la Fundación Oxentia.