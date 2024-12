Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La notificación de 50 transferencias bancarias al mes ha generado debate en torno a la nueva Ley de Cumplimiento Tributario, destacando el aspecto de la exclusión de emisores prepago no bancarios como Tenpo, Mercado Pago y Copec Pay, quienes no están obligados a reportar esta información al SII. Ante esto, un grupo de diputados de RN presentará indicaciones para incorporar expresamente a estas tarjetas en la normativa. El diputado Miguel Mellado criticó esta omisión y señaló la necesidad de mejorar la recaudación, apuntando al ministro de Hacienda. Por su parte, Hacienda aclaró que la ley fue corregida con una "ley corta" Antievasión, donde se compensó la exclusión de las prepago no bancarias con la obligación de exigir inicio de actividades a todos los medios de pago electrónicos, en caso de que este tipo de cuentas sean usadas para recibir dineros por ventas de bienes o servicios.