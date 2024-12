“El último Informe de Política Monetaria (IPoM) nos vuelve a recordar lo que ya sabemos: Chile arrastra una debilidad crónica en materia de crecimiento”. Esas fueron las palabras de la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, en el seminario “Cómo crecer al 4%: Del diagnóstico a la acción”, realizado hoy en la mañana.

Recapitulando, las perspectivas de crecimiento del PIB para este año del Banco Central son de un 2,3% y un 2% para este año. De hecho, esta semana la Cepal sacó un informe que se alinea con estas cifras y pone a Chile en la parte más baja de los países de la región.

Para eso hay consenso de que el principal foco es volvernos más competitivos y fomentar la inversión. De ahí que la Reforma del Impuesto a la Renta se esté tomando la agenda del ministro Mario Marcel.

Gobierno ingresará reforma a la renta en enero

Si bien el titular de Hacienda ya anunció que se corre la fecha en que se iba a presentar el proyecto al Congreso para enero (iba a ser enviada a fin de mes), el Ejecutivo también asegura que no hay espacio para seguir bajando el impuesto de primera categoría sin presionar al gasto.

El ministro Marcel, respondió a la alternativa que han propuesto las empresas para compensar esta baja: un impuesto a la distribución de dividendos, asegurando que ya está incorporada y por eso se suman los otros mecanismos que propone el Gobierno y que están siendo rechazados por distintos actores.

“La tasa a la primera distribución de dividendos es una compensación, pero parcial. Por eso es que se ha planteado el tema del sistema dual y de la tasa en los tramos más alto del global complementario. No es porque uno quiera castigar a alguien, sino que lo que uno está buscando es la recaudación que compense la baja de primera categoría”, explicó el secretario de Estado.

En tanto, Rosario Navarro se refirió también a la necesidad de llevar a buen puerto a las reformas que han sufrido un alargue en su discusión: Reforma previsional, reforma del sistema político y permisología, por ejemplo.

Aun así, la líder gremial volvió a pujar porque la reforma del impuesto a la renta, no implica alzas en los gravámenes a ningún tramo. “Que este cambio permita que ocurra el crecimiento. Que, por otra parte, que no sea tan engorroso como lo es hoy, y el tercer factor es que se compense, que sea un mecanismo neutro que no genere más deuda al Estado”.

“Desde esa perspectiva, nosotros estamos conscientes y vamos a seguir insistiendo, que con un mecanismo de compensación vía dividendos, esta reforma sería neutra”, dijo Rosario.

Las tarifas eléctricas siguen golpeando la inflación

Y la presidente del instituto emisor, Rosanna Costa, presente en esta actividad, abordó el gran desafío hacia adelante relacionado con el panorama inflacionario que se describe en el último IPoM.

Así, la máxima autoridad del Banco Central abordo que las tarifas eléctricas fueron y serán —aún queda el alza de enero— el shock más importante. A ello se suman también las presiones externas y el fortalecimiento del dólar a nivel global.

“Hay un primer shock, de naturaleza distinta, que no viene de un desequilibrio de la economía, (…) y es el aumento de las tarifas eléctricas; un aumento necesario, pero que tiene efectos en la inflación, tiene un impacto significativo”, expresó la presidenta del instituto emisor.

El aumento de los sueldos fue mencionado en el IPoM de diciembre como parte de las presiones locales, algo que por cierto han destacado los economistas, como políticas que se han aplicado durante el curso del año y que están agujereando el balance que se había logrado.