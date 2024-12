Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha sido condenado a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por blanqueo de capitales y corrupción, además de tres delitos fiscales, junto con una multa de dos millones de euros, según la Audiencia Provincial de Madrid. La condena es distante de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción española, que pedía 63 años de prisión y una multa de 42,4 millones de euros por once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción. Rato, también ex vicepresidente del Gobierno español, fue condenado previamente por apropiación indebida en un caso de tarjetas bancarias opacas, y en este proceso se le imputó por el origen de su fortuna vinculada a Bankia, con incrementos patrimoniales no justificados de 15,6 millones de euros. También se señalaron defraudaciones a Hacienda por un total de 7,4 millones de euros, sumado a otros delitos fiscales. La sentencia puede ser apelada ante el Supremo español, sin plazo fijado para su posible encarcelamiento.