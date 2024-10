Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó como "interesante" la tasa de desocupación del trimestre móvil julio-septiembre de este año, que alcanzó un 8,7%, registrando una disminución de dos décimas respecto al mismo período en 2023. Economistas consultados mencionaron que no se debe conformar con esta cifra, ya que aún no alcanza los niveles prepandemia y atribuyeron esta situación al bajo crecimiento económico. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la fuerza de trabajo creció un 2,2%, menor al incremento de las personas ocupadas (2,4%), lo que provocó un aumento del 0,3% en las personas desocupadas. Por otro lado, la tasa de ocupación informal se situó en un 27%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en un año, destacándose los sectores del comercio y enseñanza. Los expertos recalcaron la importancia de no conformarse con estas tasas, señalando que aún persiste la recuperación de empleos perdidos durante la pandemia debido al bajo crecimiento económico.