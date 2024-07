Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a las más de 11.000 mipymes legalizadas en la isla desde 2021 por no responder a la confianza del Estado, destacando la falta de transparencia y el descontrol en sus operaciones. Aunque no confirmó a qué se refería exactamente, afirmó que se aplicará la ley y el orden contra las ilegalidades, evasiones tributarias y fraudes en el sector privado. El primer ministro, Manuel Marrero, mencionó que el Estado ha perdido el control de unos 2.000 millones de dólares circulando en actividades irregulares, señalando la necesidad de que las mipymes paguen impuestos por importaciones en dólares y certifiquen el origen del dinero utilizado. A pesar de las críticas, analistas independientes reconocen que estos negocios privados han sido capaces de proveer bienes que el mercado estatal no ofrece.