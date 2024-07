Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Comisión Técnica de Pensiones concluyó su análisis de la reforma de pensiones del Gobierno, acordando un aumento del 6% en la cotización con cargo al empleador, la obligatoriedad de la cotización adicional para trabajadores independientes y la implementación de un seguro de lagunas. Se compensará a las mujeres por su mayor expectativa de vida, se mantendrá el bono tabla como parte permanente del nuevo sistema, pero no hubo consenso sobre los beneficios intrageneracionales. Respecto a la Pensión Garantizada Universal (PGU), se recomendó no elevar la cobertura al 100% y que esta se base en la línea de pobreza, mientras que se promueve la solidaridad intergeneracional de forma transitoria. Se acordó no separar las AFP de la industria de administración de fondos y mantener la comisión por flujo, además de licitar paquetes de afiliados y adoptar fondos generacionales sin impactar el mercado financiero.