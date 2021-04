El dólar llegó este martes a su nivel más bajo en casi dos años y descendió de los $700.

La divisa tocó el mínimo de $694 y promedió un valor de $697, marcada a nivel local por un eventual tercer retiro de fondos desde las AFP.

Para llevar a cabo el pago a los cotizantes las AFP liquidan inversiones, las cuales en gran parte están expresadas en dólares, por lo que en una primera instancia “se podría esperar una venta importante de dólares”, explicó Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTB Latam.

Este factor ya está “internalizado” en el mercado y las AFP “están preparadas para liquidar de forma tal de afectar al mercado lo menos posible y de cierta forma el Banco Central se encarga de eso”, agregó el experto.

Por otra parte, ante esa nueva posible inyección de liquidez para los chilenos “veremos un incremento también en el consumo”, siempre en el corto plazo, remarcó Espinosa.

“Ya hemos visto que el efecto de los 10% son en el corto plazo y no se extienden en el tiempo. Aunque esperamos que sea en menor medida de lo que fue en el primer retiro, porque ya son alrededor de 3 millones de personas que no recibirán el dinero porque no le quedan fondos; por eso el impacto en el dólar de estos efectos es cada vez menor”, complementó.

De todas formas un incremento en el consumo sí implica un incremento en el peso chileno en el corto plazo; y debería repercutir en el Imacec y en caídas en el tipo de cambio.

El estratega de XTB Latam sostuvo que debemos prestar atención al tono del mercado el resto de la semana y a la zona de soporte entre los $693 – $700, “ya que si perdemos esta zona, puede ser importante para que el USD/CLP encuentre un siguiente nivel clave en los $680 – $685″.

Cobre

En paralelo, el precio del cobre tuvo una fuerte alza esta mañana, los cuales han presionado a la baja al tipo de cambio.

Sin embargo, explicó Espinosa, el metal rojo retrocedió tras tocar máximos de sesión y perdió cerca de un 0,5%, lo que detuvo las caídas en el USD/CLP, acercando a la paridad un poco más hacia los $700.

“El alza en los contagios a nivel global por el coronavirus está causando estragos y provocado retrocesos a los indicadores principales de la renta variable”, señaló.

Por último, el dollar index subió tras tocar mínimos de sesión por debajo de los 91,000 puntos y tras la gran caída de ayer, acoplándose al sentimiento del mercado de hoy.

Estas subidas también presionan a que el tipo de cambio se haya visto soportado en la zona cercana a los $693 “y desde ahí comience su ascenso”, concluyó el profesional de XTB Latam.