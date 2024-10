Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Banco Santander y Cambridge Judge Business School lanzaron la tercera edición del Curso Santander Course | Skills for the Green Transition 2024, un programa online y gratuito que brinda conocimientos sobre desafíos ambientales y soluciones en entornos profesionales. Ofreciendo 1.000 cupos para residentes de 13 países, el curso aborda temas como deforestación, energías renovables y desarrollo urbano sostenible, con inscripciones abiertas hasta el 9 de diciembre de 2024 en Santander Open Academy. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de finalización de Cambridge Judge Business School, y según Rafael Hernández de Santander Universidades, la capacitación es crucial para abordar desafíos medioambientales, mientras que Simon Learmount de CJBS destaca la importancia de la educación para enfrentar los retos de sostenibilidad.