El esperado RPG de acción Black Myth: Wukong, desarrollado por Game Science, está a punto de hacer su debut en Steam y PS5 el 20 de agosto de 2024. Sin embargo, a pesar de su desempeño en la preventa y su reciente récord de descarga en Steam, el juego ha generado controversia por la difusión de un documento que impone restricciones a los críticos a quienes se les otorgó acceso adelantado.

Así fue reportado por Forbes, confirmando la autenticidad de un correo que ha estado circulando por redes sociales, el cual incluye varias restricciones impuestas a los críticos.

Aviso

– Al utilizar la clave del juego y crear contenidos, usted reconoce que ha sido informado de los siguientes contenidos, y sus declaraciones no están relacionadas con el equipo de marketing»

Qué hacer

– Disfrutar del juego

Qué no hacer

– NO insultes a otros influencers o jugadores.

– NO utilices lenguaje/humor ofensivo.

– NO incluyas política, violencia, desnudos, propaganda feminista, fetichización y otros contenidos que instiguen un discurso negativo.

– NO utilices palabras desencadenantes como «cuarentena», «aislamiento» o «COVID-19».

– NO discuta contenidos relacionados con la industria china de los videojuegos, políticas, opiniones, noticias, etc.