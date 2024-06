Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) rompen barreras en la complejidad computacional al demostrar que ciertos niveles de Super Mario Bros son indecidibles, no se puede predecir si se pueden superar sin jugarlos. El profesor Erik Demaine y su equipo determinaron esta imposibilidad incluso con el supercomputador más potente. Estudio detallado de títulos como New Super Mario Bros y Super Mario Maker reveló que son indecidibles, salvo Super Mario Wonder. Algunos niveles se clasifican como NP-duros, desafiando la resolución. Problemas indecidibles, conocidos como RE-completos, no pueden resolverse por ningún computador. Crearon niveles personalizados y una máquina contadora dentro del juego para simular la imposibilidad de completar ciertos niveles. Estas investigaciones abren nuevas perspectivas en la teoría computacional y en el diseño de videojuegos, mostrando la complejidad detrás de los desafíos en Super Mario Bros.