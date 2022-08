Durante este fin de semana se realizó el Evolution Championship Series (EVO 2022), uno de los torneos internacionales de juegos de peleas más importantes. Fue así que en la categoría de Mortal Kombat 11, Chile se coronó como el campeón mundial al tener el primer y tercer lugar.

Específicamente, Matías Martínez, conocido como “Scorpionprocs” y su hermano gemelo Nicolás “FgcNicolas” Martínez lograron a sus 17 años triunfar en la competencia.

Así, el nuevo campeón ganó casi 20 mil dólares (más de 18 millones de pesos) tras vencer a “Rewind”, un jugador de Estados Unidos, y a su propio hermano.

Esta no es la primera vez que los gemelos se enfrentan en una competencia de Mortal Kombat 11. Esto debido a que en mayo de este año, los hermanos se enfrentaron al ser los finalistas del torneo Combo Breaker 2022 con resultado positivo para Nicolás, según consignó entonces Tarreo.

