La tecnológica Apple anunció esta semana su nuevo iMac con un chip M4 y Apple Intelligence, la inteligencia artificial (IA) de la compañía de la manzana, equipo que estará disponible a partir del 8 de noviembre.

“Con Neural Engine en M4, el iMac es el mejor ‘equipo todo en uno’ del mundo para IA y está diseñado para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que transforma la forma en que los usuarios trabajan, se comunican y se expresan, al tiempo que protege su privacidad”, anota en un comunicado la empresa.

El modelo de nivel de entrada cuesta 1.299 dólares con dos puertos USB-C, mientras que los modelos de gama alta comienzan en 1.499 dólares y tienen cuatro puertos USB-C.

El nuevo iMac -con una CPU de 8 núcleos y una GPU de hasta 10 núcleos– continúa con una pantalla 4.5K de 24 pulgadas, pero ahora también ofrece una nueva “opción de pantalla de vidrio con nanotextura” que, según la compañía, reduce “drásticamente” los reflejos y el resplandor.

“Los usuarios pueden colocar el iMac en una sala de estar soleada o una tienda bien iluminada”, de acuerdo con el comunicado.

La RAM base del nuevo iMac se ha duplicado a 16 GB con respecto al modelo anterior, con la capacidad de configurarla hasta 32 GB.

El nuevo iMac de Apple también viene con una cámara web ‘Center Stage’ de 12 MP. “Center Stage mantiene a todos perfectamente centrados en una videollamada”, explica la empresa.

Meet the new iMac! With the power of M4 and Apple Intelligence, plus its stunning design and fresh colors, the world’s best all-in-one just got even better. https://t.co/YVXXHUn5nq

— Tim Cook (@tim_cook) October 28, 2024