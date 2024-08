Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Google Fotos incorpora tecnología de reconocimiento facial que permite priorizar fotos con seres queridos y ocultar imágenes con personas no deseadas, como ex parejas, sin necesidad de eliminarlas manualmente. Para lograrlo, solo se deben seguir simples pasos como entrar a Google Fotos, seleccionar la persona no deseada, y ocultar su rostro de los recuerdos. Esta medida facilita la organización de las fotos de manera personalizada. Además, se informa que Google podría implementar configuraciones similares para ocultar fotos de mascotas, considerando el impacto emocional que pueden tener en los usuarios.