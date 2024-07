Este viernes se reportó una falla a nivel global de los servicios de Microsoft, debido a error de Crowdstrike. Lo anterior ha generado ironías y burlas de parte de algunos ‘rivales’, como Elon Musk o Kaspersky.

Uno de los efectos inmediatos fue el caos generado en varios aeropuertos a nivel global, con cancelaciones de vuelos incluidos.

Desde una vereda exterior, Musk aprovechó de ironizar respecto. Primero lanzando un meme en ‘X’, con la frase: “Todo lo demás está caído, esta aplicación todavía funciona”.

Posteriormente posteó la frase: “Macrohard >> Microsoft”, en relación directa a la compañía fundada por Bill Gates.

El magnate cerró sus intervenciones con una nueva ironía: “Aunque Teams es bastante bueno”.

Pos su lado, la cuenta oficial de Kaspersky, la compañía rusa de ciberseguridad, se refirió al tema con otro comentario en el exTwitter.

“No verías esto con ninguno de nuestros productos (solo digo)”, indicaron a modo de broma.

You wouldn't see this with any of our products (just sayin.) 🤷 pic.twitter.com/39veWooFio

— Kaspersky (@kaspersky) July 19, 2024