Como ya es habitual a esta altura del año, Spotify lanzó hoy su campaña anual #Mi2022EnSpotify, al mismo tiempo en que presentó los artistas, álbumes, canciones, playlists y podcasts más escuchados entre sus más de 456 millones de usuarios en el mundo.

En Chile, tal como ha sido la constante, la música urbana se impuso nuevamente en este 2022. El artista más escuchado en el país fue otra vez Bad Bunny, seguido por Cris Mj y Pailita.

Este año, las canciones más reproducidas han sido lideradas por chilenos. El tema con más streams fue “Una noche en Medellín” de Cris Mj. Le siguen “Me Arrepentí” de Ak4:20 y “ULTRA SOLO” de Polimá Westcoast. En cuarto lugar se ubica Bad Bunny con “Me porto bonito”.

En la categoría de los artistas nacionales con más streams en Chile, Cris Mj lideró las preferencias seguido de Pailita, Standly, Marcianeke y El Jordan 23. A nivel mundial, el artista nacional mejor rankeado fue también Cris Mj (#222), seguido de Pailita (#330) y Polimá Westcoast (#378).

“En este panorama de estrenos, la consolidación de la escena urbana y colaboraciones entre artistas, sin duda que se vio reflejado en el volumen de escuchas. Según los datos comparativos con el año anterior, Chile experimentó un alza en el consumo de música nacional de un 67% respecto a 2021″, señalan desde la plataforma.

También la data reveló que los chilenos consumen más horas de música los días viernes, y también que las 13:00 horas es el momento del día en que más se escucha Spotify en Chile.

Lo más escuchado en Spotify en 2022:

● Top Artistas Globales: con más de 18.500 millones de streams este año, el rapero puertorriqueño Bad Bunny es el artista con más reproducciones en 2022. La segunda artista más reproducida – y la artista femenina más reproducida del año – es Taylor Swift, seguida de Drake, The Weeknd y BTS.

● Top Canciones Globales: La canción más reproducida de 2022 es “As It Was” de Harry Styles con más de 1.600 millones de reproducciones este año. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están “Heat Waves” de Glass Animals y “STAY (con Justin Bieber)” de The Kid LAROI. La cuarta y quinta canción más escuchadas del año fueron “Me porto bonito” y “Titi me preguntó” de Bad Bunny.

● Top álbumes mundiales: Los álbumes más reproducidos a nivel mundial fueron: Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Harry’s House de Harry Styles. Le siguen SOUR de Olivia Rodrigo, “=” de Ed Sheeran y Planet Her (Deluxe) de Doja Cat.

Podcasts a nivel global

● Programas de podcasts más populares: The Joe Rogan Experience ocupa el puesto número uno para los podcasts más populares del año a nivel mundial. En segundo y tercer lugar están Call Her Daddy y Anything Goes with Emma Chamberlain. La cuarta posición la ocupa el premiado podcast chileno “Caso 63”. Completa el Top 5 mundial de podcast Crime Junkie.

● En Chile, durante este 2022, “Caso 63” fue el podcast más escuchado. También fue el podcast más escuchado en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras. En Colombia y Perú se ubicó en el segundo puesto, en México ocupó el tercer lugar y en Argentina se ubicó en el lugar 4.

Revisa acá las listas de Chile y el mundo de #Mi2022EnSpotify

Top 10 Artistas más escuchados en Chile durante 2022

1. Bad Bunny 2. Cris Mj 3. Pailita 4. Rauw Alejandro 5. Standly 6. Daddy Yankee 7. Marcianeke 8. El Jordan 23 9. Polimá Westcoast 10. Anuel AA

Top 10 Artistas Chilenos más escuchados en Chile durante 2022

1. Cris Mj 2. Pailita 3. Standly 4. Marcianeke 5. El Jordan 23 6. Polimá Westcoast 7. Young Cister 8. Ak4:20 9. Juliano Sossa 10. Nickoog Clk

Top 10 Canciones más escuchadas en Chile durante 2022

1. Una Noche en Medellín – Cris Mj 2. Me Arrepentí – Ak4:20 3. ULTRA SOLO – Polimá Westcoast 4. Me Porto Bonito – Bad Bunny 5. Efecto – Bad Bunny 6. Ojitos Lindos – Bad Bunny 7. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap 8. Moscow Mule – Bad Bunny 9. Desesperados – Rauw Alejandro 10. Pégate – Standly

Top 10 Canciones de Artistas Chilenos más escuchados en Chile durante 2022

1. Una Noche en Medellín – Cris Mj 2. Me Arrepentí – Ak4:20 3. ULTRA SOLO – Polimá Westcoast 4. Pégate – Standly 5. Bailando – El Jordan 23 6. Dime Tu – Pailita 7. Marisola – Stars Music Chile 8. ULTRA SOLO REMIX – Polimá Westcoast 9. Cochinae – Juliano Sossa 10. Los Malvekes – Cris Mj, Marcianeke, Simón la letra y Star Music Chile

Top 10 Álbumes más escuchados en Chile durante 2022

1. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny 2. YHLQMDLG – Bad Bunny 3. VICE VERSA – Rauw Alejandro 4. LEGENDADDY – Daddy Yankee 5. EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO – Bad Bunny 6. Future Nostalgia – Dua Lipa 7. MICRODOSIS – Mora 8. FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM – Feid 9. MOTOMAMI + – ROSALÍA 10. KG0516 – KAROL G

Top 5 canciones más “favoriteadas” en Chile en 2022

1. ULTRA SOLO – Polimá Westcoast, Pailita 2. Me Arrepentí – Ak4:20, Cris Mj, Pailita 3. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo 4. Una Noche en Medellín – Cris Mj 5. Me Porto Bonito – Bad Bunny, Chencho Corleone

Top 10 playlists de Spotify más escuchados en Chile durante 2022

1. Éxitos Chile 2. MANSIÓN REGGAETÓN 3. Reggaetón Chileno 4. Reggaetón Viejito 5. This Is Bad Bunny 6. Viva Latino 7. Pop Up 8. Top Chile 2022 9. Today’s Top Hits 10. La Lista Pop

Top 10 podcasts más escuchados en Chile durante 2022

1. Caso 63 2. Tomás Va A Morir 3. Weona Que Creici 4. Presentaciones Felipe Avello 5. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti 6. Culiao, Vo Hacela 7. Comedia Latina 8. Con la ayuda de mis amikas 9. Relatos de la Noche 10. Patriarcalmente Hablando

Datos globales

Top 10 Artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2022

1. Bad Bunny 2. Taylor Swift 3. Drake 4. The Weeknd 5. BTS 6. Ed Sheeran 7. Harry Styles 8. Justin Bieber 9. Kanye West 10. Eminem

Top 10 Canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify 2022

1. As It Was – Harry Styles 2. Heat Waves – Glass Animals 3. STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI 4. Me Porto Bonito – Bad Bunny 5. Tití Me Preguntó – Bad Bunny 6. Cold Heart – PNAU Remix – Elton John 7. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo 8. Enemy (with JID) – from the series Arcane League of Legends – Imagine Dragons 9. Ojitos Lindos – Bad Bunny 10. Running Up That Hill (A Deal With God) – Kate Bush

Top 10 Álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify 2022

1. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny 2. Harry’s House – Harry Styles 3. SOUR – Olivia Rodrigo 4. = – Ed Sheeran 5. Planet Her (Deluxe) – Doja Cat 6. Future Nostalgia – Dua Lipa 7. Midnights – Taylor Swift 8. YHLQMDLG – Bad Bunny 9. Justice – Justin Bieber 10. Dawn FM – The Weeknd

Top 10 Podcasts más escuchados a nivel mundial en Spotify 2022

1. The Joe Rogan Experience 2. Call Her Daddy 3. Anything Goes with Emma Chamberlain 4. Caso 63 5. Crime Junkie 6. The Daily 7. Relatos de la Noche 8. On Purpose with Jay Shetty 9. Armchair Expert with Dax Shepard 10. TED Talks Daily