Las estafas cibernéticas hoy tienen diferentes modus operandi, pero una de las más frecuentes son las supuestas ofertas de “trabajo” a través de grupos de WhatsApp. Para ello, los estafadores agregan a los usuarios a grupos masivos y les ofrecen una oportunidad que les ocuparía poco tiempo y les haría ganar dinero fácil.

Si bien, para gran parte de los usuarios resultan sospechosas este tipo de ofertas laborales, todavía hay personas que caen en estos engaños y terminan entregando sus datos bancarios o siendo parte de estafas piramidales.

Sin embargo, existe una manera de evitarlo y se puede hacer desde la configuración de esta aplicación. De hecho, como usuario de WhatsApp puedes decidir quiénes pueden agregarte a un grupo o quiénes no podrán hacerlo.

Este tipo de estafas funciona de la siguiente manera. Los delincuentes hacen grupos de WhatsApp de cientos de personas y utilizan el nombre de alguna marca para atraer la atención.

Por ejemplo, Netflix, Disney, Youtube o Amazon, empresas que en reiteradas ocasiones han desmentido que utilicen este tipo de métodos para ofrecer trabajo. Una vez armado el grupo, envían un mensaje ofreciendo la posibilidad de ganar dinero viendo anuncios o calificando videos.

A los usuarios que se muestren interesados, los contactan personalmente, a través de mensajes privados, donde los persuaden para aceptar el supuesto trabajo y les piden sus datos.

¿Cómo evitar que estafadores me agreguen a grupos de WhatsApp?

Para evitar ser agregado a estos grupos fraudulentos es necesario configurar la app. Para ello, hay que ingresar “Configuración” y luego “Privacidad”.

Una vez en Privacidad, los usuarios deberán marcar la opción “Grupos” y seleccionar “Mis contactos”. Así, las personas que no estén en su lista de contactos no podrán agregarlos a grupos.

De todas maneras, usuarios desconocidos puede enviar mensajes privados a las personas. En ese caso, el Centro de Ayuda de WhatsApp entrega algunas recomendaciones.

En primer lugar, recomiendan no confiar en números desconocidos, mucho menos si estos están solicitando datos o acceso a algún tipo de código.

Asimismo, si hay sospechas, lo mejor sería detener la conversación “cuelga la llamada o no respondas a los mensajes del usuario. Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera”, señalan.

Por último, piden expresamente bloquear y reportar a este tipo de usuarios y además, actualizar constantemente los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación.