La NASA está a días de lanzar Europa Clipper, su misión planetaria más cara y una apuesta para averiguar si una de las lunas de Júpiter contiene un océano habitable, como teorizan los científicos. La nave tiene el despegue programado para el 10 de octubre.

Clipper en concreto, sondeará el interior de la luna Europa, que orbita el planeta más grande de todo el sistema solar. Bajo su manto de hielo, los astrónomos de las ciencias planetarias creen que puede haber un océano líquido salado, como el de la Tierra.

La nave hará una serie de 50 sobrevuelos muy de cerca en la superficie de esta Luna y se espera que sus instrumentos encuentren la composición química que indicaría que es un mundo habitable.

Robert Pappalardo, científico del proyecto Clipper en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, dijo a una entrevista en la revista Science que “no somos una misión de búsqueda de vida. Somos una misión de habitabilidad“, pero no descarta que podría haber algún tipo de vida.

Los expertos estiman que, de aquí al 2030, ya podríamos tener una respuesta sobre el enigma de la vida alienígena en Europa.

Según la NASA, la nave espacial llegará a Europa en 2030, después de más de 5 años de viaje, una vez allí, recopilará datos durante 4 años, pero ya con los primeros sobrevuelos tras su llegada podrían tener un panorama más claro de lo que hay bajo la capa de hielo.

