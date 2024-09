El rover Perseverance, de la NASA, encontró una extraña “roca cebra” en Marte. Se trata de un objeto raro por sus colores en rayas blancas y negras, por los que recibió este apodo, aunque los científicos la llamaron “Freya Castle”.

De acuerdo con un comunicado de la agencia espacial estadounidense, el vehículo marciano encontró la roca después de un mes de comenzar a subir hacia el empinado borde del cráter Jezero, una zona de impacto donde se cree que antes hubo un lago.

Los científicos que monitorean las cámaras del Perseverance desde la Tierra captaron el inusual objeto primero desde lejos y tras ejecutar una observación multiespectral utilizando la cámara Mastcam-Z del rover, pudieron comprobar que se trataba de una roca.

Los expertos quedaron desconcertados, ya que “esta roca tiene una textura diferente a cualquier otra vista anteriormente en el cráter Jezero, y quizás en todo Marte“, señala la NASA.

La roca tiene unos 20 centímetros de ancho, pero su patrón en blanco y negro es lo más llamativo. Por el momento, los científicos poco saben de su composición química, pero las interpretaciones preliminares plantean que sus procesos ígneos y/o metamórficos podrían haber creado las rayas.

También teorizan que “dado que Freya Castle es una piedra suelta que es claramente diferente del lecho rocoso subyacente, es probable que haya llegado aquí desde algún otro lugar, tal vez habiendo rodado cuesta abajo desde una fuente situada más arriba”.

#NASA "Perseverance rover continues mission on Mars, capturing images of intriguing 'Freya Castle' rock with distinctive black-and-white stripes. Scientists excited about potential discoveries and speculate on its origins. As the rover climbs crater rim,… https://t.co/tWsjs0AI5B

— Earthverse (@janirube) September 23, 2024