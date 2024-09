Durante la madrugada de este jueves, la compañía espacial SpaceX, de Elon Musk, logró con éxito la primera caminata espacial privada de la historia con su misión Polaris Dawn.

Esta fue una de las misiones espaciales más complejas que ha hecho hasta ahora SpaceX, porque además llevó a su tripulación a 1.400 kilómetros de altura, lo más lejos que han ido humanos después de las misiones Apolo a la Luna.

La maniobra no fue como las caminatas espaciales convencionales porque la cápsula Dragon tiene una escotilla en lugar de una esclusa de aire. Esto significó que todo el interior de la nave espacial tuvo que despresurizarse y exponerse al vacío del espacio al momento del “paseo”.

Si bien la nave alcanzó más de mil kilómetros, la caminata se realizó a unos 700 kilómetros de altura, más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS).

Solo dos de los tripulantes salieron al exterior, el multimillonario Jared Isaacman, comandante de la tripulación y una de las figuras que financió la misión, y Sarah Gillis, astronauta e ingeniera de SpaceX.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024