Esta semana se llevaría a cabo la primera caminata espacial privada de la historia bajo el alero de la compañía SpaceX, del multimillonario Elon Musk. El viaje enviaría a 4 astronautas “civiles” al espacio para realizar una riesgosa maniobra.

La misión Polaris Dawn inicialmente estaba programada para el martes 27 de agosto, pero tuvo que posponerse debido a fugas helio en la nave espacial. El evento se reagendó para este miércoles, pero nuevamente se canceló por condiciones climáticas que podrían complicar el regreso a la Tierra. Por ahora se desconoce la nueva fecha.

Esta misión sería la primera vez que una compañía privada envía por su cuenta a astronautas al espacio para una caminata. Las caminatas espaciales no son algo nuevo, de hecho, agencias como la NASA, las hacen con frecuencia y sin mayores inconvenientes, generalmente para hacer mantención a las naves y sus equipos.

Sin embargo, Polaris Dawn es otra cosa, puesto que tiene objetivos bastante ambiciosos y eso implica un riesgo mayor para la tripulación, que además es “civil”.

Cabe señalar que se llama astronautas civiles a las personas que van al espacio sin haber seguido los conductos que se consideran oficiales para su entrenamiento y preparación, como formar parte del ejército o pertenecer a alguna agencia espacial estatal. Aunque los elegidos de Elon Musk están bien formados al respecto.

El capitán de la misión será Jared Isaacman, multimillonario fundador de la empresa de plataformas de pagos Shift4 que ya ha ido antes al espacio con éxito. A él se suman el piloto retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Kidd Poteet, y las ingenieras de SpaceX Anna Menon y Sarah Gillis, que incluso han entrenado a astronautas.

El viaje consiste en un recorrido de 5 días que comenzará en el Centro Espacial Kennedy, cuando la tripulación sea lanzada en una cápsula SpaceX Crew Dragon. Será la misión tripulada a más altura de la historia, desde las misiones Apolo que fueron a la Luna.

La nave volará hasta 1.400 kilómetros de altitud de la superficie de la Tierra, casi 4 veces más alto que la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Solo dos de los cuatro tripulantes saldrán al exterior, Isaacman y Gillis, cuando la nave esté a 700 kilómetros de altura, mientras que los otros dos van a monitorear las operaciones desde el interior de la nave. Pero esta maniobra no será como las caminatas espaciales convencionales.

Según Simonetta Di Pippo, directora del Laboratorio de Evolución de la Economía Espacial, de la Universidad Bocconi, en Italia, “la cápsula Dragon tiene una escotilla en lugar de una esclusa de aire“, lo que complica las cosas.

“Esto significa que todo el interior de la nave espacial tendrá que despresurizarse y exponerse al vacío del espacio cuando Isaacman y Gillis salgan por la escotilla para realizar su paseo espacial“, explica en un artículo de The Conversation.

En el momento en que salgan, “los cuatro miembros de la tripulación recibirán soporte vital a través de sus trajes espaciales mientras se desarrolla la EVA (actividad extravehicular)”. Los trajes fueron diseñados por SpaceX y será la primera vez que se usen en el espacio.

The @PolarisProgram mission readiness review just finished and we are currently go for launch in just over 24 hours.

Crew safety is absolutely paramount and this mission carries more risk than usual, as it will be the furthest humans have traveled from Earth since Apollo and the… https://t.co/4TEwupwldQ

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2024