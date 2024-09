OpenAI lanzó su nuevo modelo de inteligencia artificial conocido internamente como “Strawberry“, oficialmente denominado “o1”. Este modelo es capaz de realizar tareas de razonamiento similares a las humanas, posicionando a OpenAI en la cima de un mercado saturado de competidores, consignó Bloomberg.

El modelo “o1” está diseñado para dedicar más tiempo a calcular la respuesta antes de responder a las consultas de los usuarios.

“Con el modelo, las herramientas de OpenAI deberían ser capaces de resolver problemas de varios pasos, incluidas preguntas matemáticas y de codificación complicadas”, afirmó la compañía en una publicación de blog el jueves, según recogió el citado medio.

Una versión preliminar del modelo estará disponible a través del popular chatbot ChatGPT para los usuarios pagos de Plus y Team a partir de este jueves 12 de septiembre.

El lanzamiento de “o1” coincide con el momento en que OpenAI, con sede en San Francisco, busca recaudar miles de millones de dólares en fondos y enfrenta una creciente competencia en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más sofisticados.

OpenAI no es la única empresa trabajando en este tipo de capacidades; competidores como Anthropic y Google también han promocionado habilidades de “razonamiento” en sus modelos avanzados de IA.

En su publicación de blog, OpenAI proporcionó ejemplos de las respuestas del modelo a preguntas sobre codificación, inglés y matemáticas, incluso resolviendo un crucigrama simple.

Noam Brown, científico investigador de OpenAI, mencionó en una serie de publicaciones en X que la compañía está lanzando el modelo en vista previa para comprender cómo la gente lo utiliza y dónde necesita mejoras.

Today, I’m excited to share with you all the fruit of our effort at @OpenAI to create AI models capable of truly general reasoning: OpenAI's new o1 model series! (aka 🍓) Let me explain 🧵 1/ pic.twitter.com/aVGAkb9kxV

— Noam Brown (@polynoamial) September 12, 2024