Hace ya un tiempo que se viene especulando sobre una supuesta inteligencia artificial (IA) secreta que la compañía OpenAI tendría en desarrollo, los medios lo llaman el Proyecto “Strawberry” y señalan que podría razonar tal como los humanos.

En julio pasado, Reuters publicó una filtración sobre un “enfoque novedoso” para la IA de parte de la compañía matriz de ChatGPT. El medio informó que el nombre clave de este nuevo modelo de lenguaje era Proyecto Fresa, por su traducción al español.

La IA tendría “capacidades de razonamiento avanzadas”, según documentos que Reuters pudo revisar en mayo. La fuente que filtró la información, mencionó que OpenAI pretende utilizarla para realizar investigaciones y que estaría en proceso.

“Cómo funciona Strawberry es un secreto muy bien guardado, incluso dentro de OpenAI”, recoge el medio. Por el momento, se desconoce cuándo Strawberry vería la luz.

En redes sociales se especula que podría ser pronto, puesto que a inicios de agosto, el mismo Sam Altman, CEO de OpenAI, publicó una imagen que muchos tomaron como un guiño a todo lo que se está comentando frente a la IA.

Los documentos indican que OpenAI usaría “modelos Strawberry” para que la IA de la compañía no solo emita respuestas, sino que buscan que navegue por internet de manera autónoma y más confiable para poder realizar “investigaciones profundas”.

Tras ser consultados por Reuters, un portavoz de OpenAI declaró que “queremos que nuestros modelos de IA vean y comprendan el mundo más como lo hacemos nosotros“.

“La investigación continua de nuevas capacidades de IA es una práctica común en la industria, con la creencia compartida de que estos sistemas mejorarán en el razonamiento con el tiempo”, añadió.

Aparentemente, este modelo se viene trabajando desde hacer bastante tiempo, pero antes su nombre en clave era “Q*”. Fuentes dijeron haber visto demostraciones de este a inicios de 2024.

Según estos reportes, Q* podía responder preguntas difíciles de ciencias y matemáticas, algo que inteligencias artificiales actuales aún no pueden hacer.

Otros medios como Bloomberg, reportaron de una reunión de OpenAI a puertas cerradas a inicios de julio, allí habrían presentado un modelo de investigación que usa ChatGPT-4 con habilidades a niveles humanos.

Los expertos creen que, explorar con el razonamiento en la IA, es clave para que los modelos de lenguaje puedan alcanzar niveles humanos o incluso “superhumanos”.

Organizaciones como ControlAI, por ejemplo, han advertido que modelos tan avanzados como lo sería Strawberry son bastante preocupantes. “Actualmente, no tenemos forma de garantizar que los sistemas de IA se comporten de manera segura o permanezcan bajo nuestro control“, señalaron.

El organismo sin fines de lucro que trabaja para reducir los riesgos de la IA en la humanidad, también alertó que: “La capacidad de navegar por Internet de forma autónoma y realizar investigaciones profundas es particularmente preocupante, ya que plantea la posibilidad de que Strawberry pueda usarse para iniciar una explosión de inteligencia, donde un sistema sea capaz de usar sus capacidades de investigación para automejorarse recursivamente y convertirse en cada vez más inteligente y poderoso“.

What is OpenAI’s Project Strawberry?

Strawberry is a secret reasoning technology reported on by Reuters on Friday. Among the documents, OpenAI detail their plan to use Strawberry to enable their agents to navigate the internet autonomously and reliably perform deep research.… pic.twitter.com/JUJpUqdwuw

— ControlAI (@ai_ctrl) July 17, 2024