En un mundo donde la tecnología evoluciona constantemente es fundamental que los profesionales técnicos tengan la capacidad de aprender y adaptarse a nuevas herramientas. Para llegar a este punto, es necesario un sólido conocimiento de las ciencias básicas.

Una correcta base en estas materias facilita la comprensión y el aprendizaje de nuevas tecnologías y metodologías que surgen en el campo técnico. Las ciencias básicas, como la matemática, la física, la química y la biología, proporcionan los fundamentos teóricos necesarios para entender los principios detrás de las tecnologías y los procesos utilizados en diversas industrias.

Bajo este contexto, la Sede Concepción de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) ha implementado una serie de modernos laboratorios prácticos para potenciar y reforzar estos conocimientos esenciales en la formación de futuros profesionales.

En este sentido, Karina Montecinos, directora del Departamento de Ciencias de la USM, detalló que “la ciencia y la tecnología son la base para la formación profesional de los estudiantes que ingresan a las carreras. Además, es importante que en los procesos de aprendizaje se involucre la tecnología”.

Ciencias básicas y laboratorios especializados en área STEM

Estos laboratorios especializados en el área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) están equipados con modernas infraestructuras y tecnologías adecuadas para que los alumnos apliquen la teoría de forma práctica, así como potenciar sus conocimientos según su área.

“Con esta metodología, los estudiantes pueden dar respuesta a las diferentes asignaturas que se imparten en su formación profesional y distinguir qué conceptos de las ciencias básicas les permitirá tomar buenas decisiones a la hora de resolver problemas”, consignó Montecinos.

A través de esta estrategia se puede promover el pensamiento analítico y crítico de los estudiantes, habilidades esenciales para la resolución de problemas en situaciones técnicas complejas.

Por otra parte, ante desafíos laborales, los profesionales técnicos con un dominio de las ciencias básicas pueden analizar problemas, identificar sus causas y encontrar soluciones eficientes.

Vale mencionar que las ciencias básicas actúan como un lenguaje común que facilita la comunicación y colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas, un aspecto relevante para desenvolverse en entornos multidisciplinarios.

Sobre este punto, Cristian Pereira, jefe de carrera de Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente de la Sede Concepción, destacó que a lo largo de este proceso “las prácticas son fundamentales, pues son las instancias donde el alumno aprende a trabajar en un ambiente laboral real”.

“Dado el perfil que tienen los estudiantes, tenemos carreras con muchas horas prácticas para tratar de emular lo más posible lo que pueden hacer en un eventual puesto de trabajo”, acotó el docente universitario.

Feria de ciencias y tecnología

Otra forma de impulsar el conocimiento de las ciencias básicas es a través de una feria científica donde universitarios presentan innovadores proyectos. En el encuentro participan escolares de la región, con el objetivo de difundir la investigación y la educación científica.

Los proyectos que allí se exponen se trabajan junto a los académicos de varias disciplinas, como biología, física, robótica e inteligencia artificial. Este año, la séptima feria de ciencias se llevará a cabo el 17 de octubre, en las dependencias de la Sede Concepción de la USM.

En la edición anterior, Monserratt Salazar, estudiante de la USM, obtuvo el segundo lugar en la categoría Universitarios con su proyecto “El poder de adaptación de los microorganismos”, enfocado en los hongos y la adaptación a los distintos pH que hay en el ambiente. La joven afirmó que su participación en el evento tuvo un “impacto positivo” para su experiencia profesional.

“Trabajar en los laboratorios de la universidad me ayudó de manera más profesional, donde apliqué todos los métodos que me enseñaron en los dos años del técnico. Pude participar con una investigación que realicé y mis profesores me guiaron en caso de requerir algo”, indicó Salazar.

Los académicos de la Universidad Técnica Federico Santa María recalcan que potenciar la formación en ciencias básicas para los profesionales técnicos no solo mejora sus competencias individuales, sino que también pueden contribuir con sus conocimientos y experiencia a diversos sectores productivos y tecnológicos del país.