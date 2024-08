La compañía SpaceX retrasó nuevamente el lanzamiento de la histórica misión tripulada Polaris Dawn, esta vez, por las condiciones meteorológicas.

Esta misión es muy esperada dado que intentará la primera caminata espacial comercial y además orbitará a una altitud no alcanzada en más de 50 años.

“Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables pronosticadas en las áreas de amerizaje de Dragon frente a la costa de Florida, ahora estamos cancelando las oportunidades de lanzamiento de Falcon 9 de Polaris Dawn esta noche y mañana”, apuntó la compañía en un mensaje a través de la red social X.

De esta forma, la cápsula no despegará hasta al menos el 30 de agosto.

Due to unfavorable weather forecasted in Dragon’s splashdown areas off the coast of Florida, we are now standing down from tonight and tomorrow’s Falcon 9 launch opportunities of Polaris Dawn. Teams will continue to monitor weather for favorable launch and return conditions

La misión estaba programada para despegar a las 3:38 hora local del miércoles (7:38 GMT) pero la compañía decidió aplazar el despegue debido a las condiciones climáticas desfavorables para el regreso de la tripulación a la Tierra.

Este retraso se produce un día después de que se cancelara un intento de lanzamiento planificado para el martes desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida debido a problemas con el equipo terrestre en la plataforma de lanzamiento.

“Los equipos seguirán monitoreando el clima a la espera de condiciones favorables de lanzamiento y regreso”, apuntó la empresa de Elon Musk.

Jared Isaacman, el multimillonario fundador de la plataforma de pagos Shift4, que financia esta misión junto con SpaceX y forma parte de la tripulación, publicó en X que el despegue de Polaris Dawn dependerá en gran medida del pronóstico del tiempo y que “a partir de ahora, las condiciones no son favorables esta noche ni mañana”, así que se evaluará la situación “día a día”.

“Al no haber cita en la ISS y al ser limitados los consumibles de apoyo vital, debemos estar absolutamente seguros de la meteorología de reentrada antes del lanzamiento”, explicó.

Our launch criteria are heavily constrained by forecasted splashdown weather conditions. With no ISS rendezvous and limited life support consumables, we must be absolutely sure of reentry weather before launching. As of now, conditions are not favorable tonight or tomorrow, so… https://t.co/Zpd3pY5kNF

— Jared Isaacman (@rookisaacman) August 28, 2024