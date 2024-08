Estados Unidos está a punto de sufrir una invasión de tarántulas, las hordas se notarán especialmente en el estado de Colorado, ya que arañas de Texas, Nuevo México y los desiertos de Arizona se movilizarán a esta zona cercana.

De acuerdo con Science Alert, estas invasiones no son anormales, ocurren todos los años a fines del verano, aunque pueden ser bastante aterradoras para quienes temen a las arañas.

La especie de tarántula que comenzará a avistarse durante las próximas semanas es la Aphonopelma hentzi o tarántulas pardas, que anualmente a fines de la estación más calurosa pasan por un intenso periodo de apareamiento.

“Lo que está sucediendo es que los machos están buscando hembras“, explicó la experta Lauren Davidson, entomóloga y directora del Centro de Mariposas Cockrell, del Museo de Ciencias Naturales de Houston, en una entrevista con USA Today.

“Los machos salen de esas madrigueras en busca de las madrigueras de las hembras. Así que las hembras emiten una especie de feromona que dice: ‘¡Hola, estoy aquí!’“, señaló Davidson.

Según recoge el medio, en Texas las tarántulas ya completaron su periodo de apareamiento, ahora las hordas se avistarán principalmente en Colorado, Arizona y Nuevo México, donde comenzarán a buscar pareja entre fines de agosto hasta octubre.

La invasión de tarántulas en Estados Unidos, ¿es un peligro?

La experta advirtió que estos arácnidos en general son inofensivos, y que, al encontrarse con ellos, es mejor no hacer nada y dejarlos tranquilos. “Sólo están buscando el amor”, reiteró.

En la misma línea, dijo que es difícil que entren a las casas porque al ser muy grandes —normalmente del tamaño de un puño— no caben por grietas u agujeros. Pero si llegaran a entrar, lo ideal es “no perseguirlas”, alertó la entomóloga.

Resulta que, si bien las tarántulas no atacan porque sí, tienen un mecanismo de defensa que hace que al sentirse amenazadas suelten parte de sus pelitos, los cuales actúan como una especie de fibra de vidrio.

Estos bellos pueden quedar en el aire, adherirse a otras superficies y causan mucha picazón. La experta recomendó que lo mejor sería acercarse sigilosamente y meterlas en algún recipiente amplio, sin tocarlas, para después liberarlas afuera.

Esta especie en particular es venenosa, pero su picadura no es letal. “Las picaduras son poco frecuentes. Si te mordiera, te dolería, pero puedes ponerte un poco de hielo. En la mayoría de los casos no requiere atención médica”, concluyó.