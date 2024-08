Un telescopio de 14 pulgadas operando desde Austria captó al misterioso avión espacial chino que orbita la Tierra, la nave Shenlong, que significa “dragón divino”, y cuyo objetivo se mantiene en secreto.

Este objeto fue lanzado por la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) en 2023, transportado con éxito en un cohete Long March 2F, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en la provincia de Gansu.

Shenlong ya ha ido al espacio en varias ocasiones y ha puesto objetos en órbita cuyas intensiones se mantienen reservadas, reporta Space.com.

Las imágenes fueron captadas por Felix Schöfbänker, que se dedica a la observación astronómica y el seguimiento de los satélites. Según explicó, la nave podría medir unos 10 metros de largo y se alcanzarían a ver los dos paneles solares que contiene.

“No estoy muy seguro de si son paneles solares o algún otro elemento, como una antena o algo por el estilo”, advirtió al medio.

Este sería ya el tercer vuelo orbital de Shenlong y hasta ahora se desconoce qué datos estaría recogiendo la nave sobre este nuevo recorrido.

En mayo pasado, el avión, que ya lleva más de 200 días en órbita, desplegó otro objeto desconocido.

“Podría ser el despliegue de un subsatélite, o podría ser una pieza de hardware expulsada antes del final de la misión y la salida de órbita (el primer vuelo del avión espacial hizo algo similar)”, comentó Jonathan McDowell, astrónomo del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, quien detectó esta actividad.

A new object (59884/2023-195G) has been cataloged associated with the Chinese CSSHQ spaceplane in a 602 x 608 km x 50.0 deg orbit. It seems to have been ejected about 1900 UTC May 24.

Pese al secretismo en torno a este objeto, de acuerdo con Space.com, un informe de su más reciente lanzamiento sugiere que estaría probando “tecnología reutilizable y experimentos de ciencia espacial para brindar apoyo técnico para el uso pacífico del espacio“.

🚨NOTICE: 'high-res' images of the PRC TEST SPACECRAFT 3 by Felix Schöfbänker known here as @someastrostuff.

Felix respects the long standing policy of the SeeSat-L list to provide raw data for 'high-res' satellite imaging claims. Give him a follow. https://t.co/PlaTNc0YHD pic.twitter.com/sgBWMGwCeB

— Scott Tilley 🇺🇦 (@coastal8049) August 2, 2024