Pintar los edificios de blanco para combatir el calor en las ciudades, una técnica ancestral mediterránea, podría aplicarse en Londres según estudio de Geophysical Research Letters, que revela una reducción de hasta 2º C en la temperatura de la ciudad al generalizarse el uso de color blanco o materiales reflectantes en tejados. En comparación, esta estrategia supera a los techos verdes y paneles solares, que solo disminuyen en promedio 0,3º C. La Universidad College de Londres destaca que los tejados blancos reducirían la temperatura en 1,2º C de media y en 2º C en zonas específicas de la ciudad, contrarrestando el calentamiento urbano. Por otro lado, un estudio en Singapur demostró que al pintar completamente de blanco tejados, fachadas y calles, se logra una disminución de 2º C en la temperatura ambiente, mejorando el confort térmico de los peatones gracias al efecto albedo, que refleja la luz y reduce el calor.