La tarde de este jueves, la NASA informó que las probabilidades de que el asteroide 2024 YR4 impacte la Tierra se redujeron a casi cero. Recordemos que, el porcentaje había aumentado de 2,6% a 3,1% en los últimos días.

“Los nuevos datos recopilados anoche (19 y 20 de febrero) redujeron las probabilidades de impacto del asteroide 2024 YR4 en diciembre de 2032 al 0,28 %“, reportó la agencia espacial.

Este asteroide fue descubierto en diciembre pasado desde Chile y había estado siendo monitoreado por la comunidad astronómica debido a un posible impacto que podría destruir una ciudad completa, calculaban los expertos.

New data gathered last night (Feb. 19-20) dropped the December 2032 impact odds of asteroid 2024 YR4 to 0.28%. Monitoring continues. https://t.co/LuRwg1eaCv https://t.co/O4NnL4PaTf

