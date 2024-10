Puedes usar un colador o una caja: ¿cómo ver el eclipse solar anular si no tengo lentes de protección?

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Quedan pocas horas para el último eclipse del año, conocido como "Anillo de Fuego" por ser de tipo solar anular. Los expertos advierten no observarlo sin protección, ya que la intensidad de la corona solar durante el evento puede dañar la retina. Se recomienda usar lentes certificados ISO 12312-2, y de no ser posible, un vidrio de soldar opacidad 14 o más, nunca observar directamente al Sol. Para quienes no cuenten con estos elementos, la NASA sugiere métodos de observación indirecta, como proyectar la imagen del Sol en una superficie lisa utilizando papel, cartulina o un colador, o bien, crear una caja de cartón con papel aluminio para visualizar el eclipse de forma segura.