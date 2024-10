El miércoles 2 de octubre se podrá observar en Chile un eclipse solar anular, conocido como "Anillo de Fuego", un fenómeno astronómico que despierta mitos y malentendidos. Entre los más comunes desmentidos se incluyen que preparar alimentos durante un eclipse los envenenará, que las embarazadas no pueden verlos, que son presagios de eventos negativos o que predicen cambios importantes en la vida. Estas creencias carecen de base científica y son atribuidas a sesgos de confirmación y creencias no fundamentadas en la realidad.

Este miércoles 2 de octubre ocurrirá un eclipse solar anular, también conocido como “Anillo de Fuego”, y Chile será un lugar privilegiado para verlo. Sin embargo, estos momentos despiertan diversos mitos y malentendidos sobre los eclipses, acá desmentimos algunos de ellos.

En 2017, la NASA publicó un artículo donde aclaran gran parte de estas creencias, por ejemplo, que los eclipses son presagios de cosas malas o que una mujer embarazada no puede verlos porque afectarían al bebé en crecimiento.

Resulta que estos eventos no tienen mayores implicancias en la vida en la Tierra más que sorprendernos. Ocasionalmente, cuando se trata de un eclipse solar total, el cielo se oscurece casi completamente y esto cambia las conductas de algunos animales al creer que es de noche, pero esta no será la ocasión.

Los eclipses tampoco tienen influencias en el comportamiento humano o predicen un futuro de cambios en la vida de las personas. De hecho, hay un consenso científico sobre esto y no existe a la fecha ningún estudio determinante que lo confirme.

Algunos mitos y malentendidos sobre los eclipses solares

1. Preparar alimentos durante el eclipse, los envenenará

Esta creencia apunta que los rayos solares nocivos de un eclipse pueden causar radiación que envenenará la comida. De acuerdo con la NASA, esta es una idea falsa. Los eclipses no producen radiación que sea dañina y “si ese fuera el caso, las mismas radiaciones dañarían los alimentos de la despensa o los cultivos del campo”, señala la agencia espacial.

2. Las embarazadas no pueden ver eclipses

Esta superstición también es falsa, recordemos que la radiación del Sol nos afecta a diario, pero no de manera dañina, excepto por la larga exposición en zonas de altas temperaturas que produce quemaduras en la piel, para la cual hay diferentes formas de cuidarse.

La NASA explica que “en las profundidades del Sol, donde tiene lugar la fusión nuclear, nacen partículas llamadas neutrinos, que salen de la estrella sin impedimentos y se dirigen al espacio. Cada segundo, tu cuerpo es bombardeado por billones de estos neutrinos, sin importar si el Sol está por encima o por debajo del horizonte. La única consecuencia es que cada pocos minutos algunos átomos de tu cuerpo se transmutan en un isótopo diferente al absorber un neutrino. Este es un efecto completamente inofensivo y no te dañaría a ti ni, si estás embarazada, al feto en desarrollo“.

3. ¿Los eclipses producen ceguera?

Los eclipses solares no producen ceguera como tal, pero sí pueden dañar los ojos y no se recomienda observarlos sin la protección adecuada. La radiación de un eclipse, como ya se mencionó, no es dañina, pero sí sus momentos de intensa luminosidad: “si observas el Sol antes de la totalidad, vislumbrarás la brillante superficie solar y esto puede causar daño a la retina”, señalan los expertos.

4. Los eclipses son presagios de algo muy malo

Esta afirmación falsa es uno de los mitos más repetidos sobre los eclipses solares y se remonta a las creencias de civilizaciones ancestrales, donde no se conocía mucho sobre la ciencia de los fenómenos astronómicos o climáticos y se atribuían a la voluntad de los dioses.

A la fecha, siguen circulando porque son “un caso clásico de lo que los psicólogos llaman ‘sesgo de confirmación"”, dice la NASA. “Tendemos a recordar todas las ocasiones en que dos cosas sucedieron juntas, pero olvidamos todas las otras ocasiones en que no fue así”, señalan.

5. Los eclipses solares predicen cambios importantes en la vida

Los astrólogos suelen hacer predicciones en base a los eclipses, pero los científicos aclaran que estas “se basan en coincidencias y creencias no científicas sobre cómo los eventos celestiales controlan el comportamiento humano”.

“Este es un uso lógicamente defectuoso del sesgo de confirmación en el que se demuestra una relación de causa y efecto, ignorando los fracasos y solo considerando los pronósticos acertados”, agregan.