Estamos a dos días de que una segunda Luna comience a orbitar la Tierra. Este extraordinario evento astronómico partirá el domingo 29 de septiembre y se extenderá hasta casi finales de noviembre, pero ¿por qué ocurrirá?

Resulta que en agosto pasado, científicos del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), de la NASA, descubrieron un nuevo asteroide, el 2024 PT5.

Este objeto, de solo 10 metros de diámetro, será atraído por la fuerza gravitatoria de la Tierra en su camino por el sistema solar y la orbitará durante unos días.

Los expertos calcularon que se mantendrá en la órbita hasta el 25 de noviembre, para después alejarse del planeta. Por su pequeño tamaño, es considerado un evento de “miniluna”, no común, pero sí que ha ocurrido antes.

“La Tierra puede capturar regularmente asteroides de la población de objetos cercanos (NEO) y ponerlos en órbita, convirtiéndolos en minilunas”, explican los investigadores en un paper que se publicó en Research Notes of the AAS.

No, los astrónomos concluyeron que la nueva Luna es muy pequeña para ser vista con el ojo humano. De hecho, es posible que ni siquiera pueda apreciarse con telescopios convencionales, pero sí desde los grandes observatorios.

“El objeto es demasiado pequeño y oscuro para los telescopios y binoculares de aficionados habituales. Sin embargo, está dentro del rango de brillo de los telescopios típicos utilizados por los astrónomos profesionales”, explicó a Space.com, Carlos de la Fuente Marcos, experto en eventos de minilunas y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

“Se necesita un telescopio con un diámetro de al menos 30 pulgadas más un detector CCD o CMOS para observar este objeto; un telescopio de 30 pulgadas y un ojo humano detrás no serán suficientes”, aclaró.

Para verla, tendremos que esperar que las agencias espaciales o instituciones astronómicas alrededor del mundo hagan sus observaciones y posteriormente las publiquen.

De acuerdo con el experto, el asteroide viene desde Arjuna, “un cinturón de asteroides secundario formado por rocas espaciales que siguen órbitas muy similares a la de la Tierra a una distancia media del Sol de unos 150 millones de kilómetros”.

