Astrónomos descubrieron que un pequeño asteroide que se dirige a la Tierra se convertirá en una “miniluna” y comenzará a orbitar el planeta a finales de septiembre, donde permanecerá varios días para después salir disparada y alejarse.

Se trata del asteroide 2024 PT5, que fue descubierto recién en agosto de este año por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS). De acuerdo con Live Science, esta roca espacial tiene solo 10 metros de ancho.

Un estudio que midió su movimiento, determinó que este objeto “sigue una trayectoria de herradura y se convertirá en una miniluna en 2024, desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre“, dice el paper, que se publicó en Research Notes of the AAS.

Esto ocurrirá por la fuerza gravitatoria de la Tierra, que no es suficiente para dejar a 2024 PT5 atrapado para siempre.

“La Tierra puede capturar regularmente asteroides de la población de objetos cercanos (NEO) y ponerlos en órbita, convirtiéndolos en minilunas”, explican los investigadores.

Según sus mediciones, es posible que este asteroide emergiera de la zona de Arjuna, el cinturón de asteroides más cercano a la Tierra. Después de acercarse al planeta, continuará su recorrido por el sistema solar, pero podría regresar en 2025 y luego en 2055.

Esta no es la primera vez que la Tierra suma otra Luna a su órbita, en 2022 ocurrió un fenómeno similar con el objeto 2022 NX, y al igual que 2024 PT5, acompañó temporalmente al planeta en su camino alrededor del Sol.

Cabe señalar que posiblemente esta miniluna no se verá a simple vista debido a su pequeño tamaño.

Earth is about to gain a temporary mini-moon—asteroid 2024 PT5. Discovered on August 7, 2024, this asteroid is roughly 10 meters (33 feet) in diameter and will be captured by Earth's gravity from September 29 to November 25, 2024.

During this time, the asteroid will loop around… pic.twitter.com/xDZERy3CsS

— Erika  (@ExploreCosmos_) September 13, 2024