La compañía SpaceX informó este lunes que debido a una filtración de helio aplazó para la madrugada del miércoles el lanzamiento de la histórica misión tripulada Polaris Dawn, que intentará la primera caminata espacial comercial y además se colocará a una altitud no alcanzada en más de 50 años.

El despegue estaba previsto para la madrugada del martes, a las 3:38 horas (7:38 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.), y ahora una de las opciones es a la misma hora el miércoles.

SpaceX además anunció que hay dos oportunidades de lanzamiento adicionales ese día dentro de la ventana de cuatro horas: a las 5:23 EST (9:23 GMT) y a las 7:09 EST (11:09 GMT).

“Si es necesario, hay oportunidades de respaldo disponibles el jueves 29 de agosto a las mismas horas”, precisó la empresa de Elon Musk.

“Los equipos están observando más de cerca una fuga de helio”, señaló SpaceX en la red social X.

Teams are taking a closer look at a ground-side helium leak on the Quick Disconnect umbilical. Falcon and Dragon remain healthy and the crew continues to be ready for their multi-day mission to low-Earth orbit.

Next launch opportunity is no earlier than Wednesday, August 28 →…

— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2024