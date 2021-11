La Federación Deportiva Nacional de Karate se encuentra en el ojo del huracán tras el descargo del actual campeón panamericano y ‘top 20’ del mundo, Matías Rodríguez, que aseguró ser víctima de una injusticia luego de quedarse fuera de la selección chilena para el próximo Mundial de Karate en Dubái y ser reemplazado por el “hijo de un directivo”.

Este jueves, posterior a los reclamos del karateca de 25 años, la confederación autónoma de este deporte en Chile se defendió ante los medios de las acusaciones, asegurando que “se hacen valer como fundamentos hechos que no son ciertos”.

“En cuanto al Directorio, la decisión fue unánime de todos aquellos quienes votaron, habiéndose excluido de dicha votación al señor Secretario por el vínculo con el competidor. De esta suerte, no es cierto que el referido competidor concurra al Mundial por ser el hijo del señor Secretario”, fueron enfáticos en puntualizar.

Además, agregaron: “Tampoco es efectivo que el señor Matías Rodríguez sea primero en el ranking, calidad que ostenta el señor Joaquín González. En efecto, como es de su conocimiento, este se encuentra congelado a febrero del año 2020, a la espera de los que hemos denominado ‘sistema de reinicio del ranking’ en consulta ya con las Asociaciones”.

Matías Rodríguez respondió

En conversaciones con BioBioChile, el deportista nacional exteriorizó su decepción tras el comunicado de la federación siendo enfático en señalar que no está mintiendo.

“Dejé claro que soy primero en el ranking nacional cuando ellos se dignen a actualizarlo. Ellos están funcionado con un ranking del 2020. Están desmereciendo mis logros deportivos de 2021. Esa es la realidad”, arrancó asegurando el oriundo de la comuna de La Florida.

En ese sentido, aclaró que no cree que sea un daño mal intencionado en contra de su persona, pero que dicho ‘sistema de reinicio del ranking’, afecta a la deportividad, manifestando que “no digo que sea un ataque contra mi persona, pero al tener congelado el ranking, se les da la libertad de tomar decisiones arbitrarias. El escenario no es el mismo para todos”.

“Que yo no sea primer en el ranking es sólo porque ellos no le dan al F5, literalmente. Ellos deciden no actualizarlo hasta después del mundial. Es un poco conveniente, ¿no?”, agregó.

Consultado por la decisión unánime del directorio, donde la federación recalcó que el familiar del deportista aludido se excluyó de la votación donde desestimaron nominar a Rodríguez, el karateca puntualizó: “Siempre va a existir un conflicto de interés. Ese directorio ha trabajado años juntos. No hay que ser inteligente para darse cuenta que la votación se puede planear con anterioridad. Me parece raro que prefieran resultados de 2018 y 2019 por sobre los de 2021”.

“Ellos dicen que mentí. ¿En qué estoy mintiendo? Todo lo que he dicho son resultados concretos. Ellos pueden entrar a ver el ranking mundial de la World Karate Federation (WKF) y pueden ver que mi nombre sale 16 del mundo. Tampoco estoy mintiendo con que soy bronce en la Premier League de Egipto ni que soy campeón actual del último Panamericano”, reclamó ofuscado.

Cabe destacar que antes de finalizar, Rodríguez se tomó el tiempo para agradecer las muestras de apoyo en redes sociales e hizo un llamado para que los usuarios no ataquen ni a deportistas ni a personas que no están involucradas en el tema.

“Agradezco mucho el apoyo de la gente. Me han hablado otros deportistas y federaciones de otros deportes, pero me gustaría pedir que no se involucre a gente que nada tiene que ver en esto. El problema sólo es con la federación de karate y con los técnicos, con nadie más. No ataquen a la ministra del deporte, no ataquen a las personas fuera de esto y tampoco ataquen a los deportistas”, sentenció.