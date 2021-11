El aludido de la denuncia de Matías Rodríguez, que acusó que no era elegido para el Mundial de Dubái en categoría -75 kgs para beneficiar a un hijo de un directivo, dio su versión y acusó que "falta a la verdad".

Tras la denuncia del karateca chileno Matías Rodríguez, que acusa no ser tomado en cuenta por la Federación para el Mundial de Dubái en la categoría -75kg para favorecer al hijo de un directivo, este jueves el aludido, Joaquín González, dio su versión de la historia.

A través de Instagram el deportista explica que “lo que está haciendo M.R. es una pésima forma de usar sus redes sociales para incitar al odio hacia mi persona, faltando a la verdad en reiteradas ocasiones sin contar la historia completa o solo contando lo que es conveniente para él, a modo de quedar como víctima ya que muchas personas que no conozco han estado comentando mis publicaciones, enviando mensajes privados y amenazando con FUNARME en redes”.

Recordar que Rodríguez acusó en conversación con AS Chile de que pese a ser el número 1 del ránking en -75kg, el que representará la bandera nacional en el Mundial de Dubai será “el hijo de un directivo”.

En respuesta el aludido, Joaquín González, comentó varios eventos en los que pudieron participar ambos en la misma categoría asegurando que el denunciante “no tomó ningún resultado a diferencia de mí que pude concretar todos esos resultados en los eventos de categoría mundial (…) Lo único que obtuvo fue la medalla de plata en el Campeonato Nacional después de perder conmigo”.

“Después de 6 años MR es número 16 y yo en dos años subí desde la nada en esa categoría hasta el número 25 con una diferencia de 818 puntos ¿Quién es el más calificado para estar y representar al país en el evento?”, añade.

Además acusa que Rodríguez se vio beneficiado en su momento. “Si hablamos de la nómina al Panamericano, M.R en rigor no debía competir porque quien debía era un juvenil que tenía mejor posición que él (si hablamos del ránking) pero la unidad técnica pensando en el bien del país lo convocó, ENTONCES ¿POR QUÉ AHORA ÉL HACE RECLAMOS A DECISIONES QUE POOR SU PUESTO FUERON BENEFICIOSAS PARA ÉL EN ESE MOMENTO?”.

Sobre la medalla conseguida por Rodríguez en Premier League y especial de El Cairo, González explica que “esa categoría contaba con 22 deportistas a diferencia de una premier normal como el open de París con más de 60 deportistas por categoría y los mejores de todo el mundo. También que en este evento no estaban los mejores del mundo porque fue después de Juegos Olímpicos y los resultados fueron muy sorpresivos porque deportistas que nunca en su vida tmaron medalla en Premier League lo hicieron aquí ¿Entonces tener dinero para participar en un evento de bajo nivel y ganar medalla te hace mejor que otro deportista que sigue el proceso y no participa en eventos que la unidad técnica no considera?”.

Finaliza aclarando que él es el representante de Chile “Porque me lo gané y porque soy el mejor en este momento y en todo momento desde que llegué a esta categoría”.

“Faltar a la verdad es muy fácil y entregar información errónea para generar conflictos y victimización para obtener un beneficio pasando a llevar mi salud mental, la de mi polola y de mi familia diciendo que porque mi padre es parte de la directiva estoy en el Mundial. Esto transgrede todo respeto por el deporte, compañerismo, empatía y juego limpio”, lamenta.