Santiago a Mil 2022 contará con acceso desde cualquier dispositivo electrónico a una programación de calidad, con 51 espectáculos que incluirán una selección de colecciones internacionales como Shakespeare por siempre o Danza sin fronteras. Además, grandes estrenos nacionales e internacionales ofrecerá Teatroamil.tv y las distintas plataformas digitales del festival, como Instagram y Youtube.

Para acceder a esta nutrida oferta de panoramas y contenido cultural, la organización ha dispuesto para su público una suscripción mensual y anual en Teatroamil.tv, que le permitirá vivir Santiago a Mil como una verdadera experiencia 360 grados. También, podrán prolongar el acceso a una renovada programación de excelencia en artes escénicas, durante todo el 2022.

Con el llamado #ImaginaCreaFuturos, el Festival Internacional Santiago a Mil, busca proyectar la fuerza y la luminosidad de las artes con la convicción de que hemos aprendido que la era digital llegó para quedarse y que la cultura es clave para transformar el espacio cotidiano, sobre todo tras la pandemia.

Por esta razón, Santiago a Mil reconecta con su público, no sólo de manera presencial sino de forma híbrida, habilitando en su escenario digital Teatroamil.tv creaciones especialmente realizadas para este formato.

Descentralización

Conectar con regiones, descentralizar el acceso a la cultura y aprovechar las oportunidades de la tecnología al servicio de los seres humanos, es lo que el tradicional evento veraniego -cuya edición celebrará 29 años entre 3 al 23 de enero-, ofrecerá a los y las asistentes una programación cruzada por ejes temáticos. En ésta, aspectos sociopolíticos y contingentes estarán presentes en Discusiones Necesarias (gran parte de la selección nacional), tópicos de género en Feminismos y Disidencias (Niebla, El fuego que llevamos dentro, El terror de vivir en un país, entre otros/as); el amor en todas sus aristas en ejes como Mil caras del amor (ópera Heart Chambert, Melancolía, etc); el ejercicio de revisitar el pasado para mirar el futuro en Arte y Memoria (Nada es como antes, Beckett by Brook) y la fusión de diversas disciplinas con Danza sin fronteras (como Eskapist, Written in Water).

Shakespeare por siempre, ópera y música de vanguardia

Santiago a Mil iniciará con un clásico. Shakespeare por siempre es uno de los ejes temáticos que el festival tendrá en su programación 2022. De sus seis obras dedicadas a honrar al universal dramaturgo, cinco de ellas se exhibirán en Teatroamil.tv: Measure for Measure (Medida por Medida), Twelfth Night (Noches de Reyes), Richard III de Thomas Ostermeir y Macbeth. Esta última corresponde al registro realizado en la sala de la RSC, en Stratford-upon-Avon en 2018 y que muestra la cercanía del público al escenario en los teatros isabelinos.

Además, volverá a programación digital la destacada obra Yorick, la historia de Hamlet de Francisco Reyes, con funciones gratuitas en enero próximo.

El género lírico también estará presente con dos óperas de acceso pagado: Heart Chambert y Lo Schiavo escrita un año después de la abolición de la esclavitud en Brasil. La versión que se mostrará será la interpretada por el Teatro Lírico de Cagliari. De manera gratuita se transmitirá El Horacio, obra que, dirigida por el actor Néstor Cantillana, pone en escena un texto de Heiner Müller en clave rock sobre el prototipo del guerrero romano: héroe y asesino, al mismo tiempo.

En Teatroamil.tv se programarán también piezas audiovisuales como Sacudirnos el polvo, un cortometraje de ficción que nace a partir de la observación del complejo deportivo Pedro León Gallo.

Teatro chileno: Discusiones necesarias, feminismo y disidencias, y obras familiares en formato digital

El festival desplegará para todo el país una variada selección nacional que incluye obras pagadas y gratuitas en Teatroamil.tv. En la programación pagada se podrán ver títulos como El niño de los fósiles, La profesora, La vida que te di y Niebla Esta última, protagonizada por dos destacadas actrices nacionales, Gloria Münchmeyer y Gabriela Hernández, y que transcurre en una videollamada que pone en valor la amistad entre dos mujeres.

Otras obras que se presentarán son El fuego que llevamos dentro, sobre el asesinato de Nicole Saavedra, La masculinidad no es propiedad de los hombres; Granada, inspirada en el mito de Perséfone; también estarán disponibles, Melancolía, Justicia inconclusa y Panzer. Además, se encontrarán apuestas como El terror de vivir en un país como este, un ejercicio terror político que, a través de tres diferentes historias, cuestiona la democracia y la post-dictadura en medio del más importante proceso político y social de los últimos 30 años.

Un clásico de las tablas chilenas volverá a la escena digital: La amante fascista, con Paulina Urrutia en la piel de la esposa de un capitán del ejército chileno, sumergiéndonos en las noches oscuras que ha vivido el país.

La programación gratuita releva una selección nacional de teatro, donde se encontrará la obra familiar La sirena y la ballena en el canal oficial de Youtube de la Fundación Teatro a Mil y una sección llamada Donde está el Teatro en este presente distópico.

Danza sin fronteras

Múltiples espectáculos de danza, de primer nivel, podrán verse en Teatroamil.tv desde cualquier punto del país, con acceso a internet.

Puestas en escena internacionales como Eskapist, del destacado coreógrafo sueco Alexander Ekman que expande los límites del ballet clásico y Written on Water de Pontus Lidberg, en la que una coreógrafa se enamora del protagonista de su obra, cruzando el límite entre ficción y realidad.

Y como parte de una exclusiva selección nacional, elegida por el jurado del festival, llegarán a Teatroamil.tv los espectáculos de danza: Los Nuevos Cuerpos, Maleza / Las Danzas y Sheep, Memoria en Movimiento, El Cuerpo y el Entorno Emocional, La Zorra y El Emperador, Mutágena, Van y Vienen, Círculo y Atravesar.

Teatro para escuchar

El radioteatro no pierde vigencia y llega gratis al público del festival con creaciones para público adulto. Regresa el radioteatro Malú a mil dirigido por Néstor Cantillana y se estrena su segunda parte, a la que se suma la versión en radioteatro de La amante fascista.

Dedicado a un público más familiar, estarán Buchettino, El Hámster del presidente y El Taxi de los peluches, todas dirigidas por Aline Kuppenheim, y la historia del orígen del pueblo mapuche a través de Buscando a Xeng Xeng y Kay Kay Vilú de Tryo Teatro Banda.

Documentales y series

En su tarea por diversificar los contenidos culturales, el Festival Santiago a Mil explorará el mundo del cine y el audiovisual en Teatroamil.tv. Con funciones pagadas se programarán los documentales Nada es como antes y Beckett by Brook; este último una reflexión de uno de los más influyentes directores teatrales del siglo XX, Peter Brook, que rescata la arista humorística y vital del dramaturgo irlandés Samuel Beckett.

Por último, será el turno del estreno de la serie Aldea -creada por Guillermo Calderón- y Te invito a mi (super) fiesta de Los Contadores Auditores, ambos trabajos serán transmitidos vía Instagram.