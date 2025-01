Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El legendario cantante británico Rod Stewart anuncia su regreso a Chile en el marco de su gira de despedida "One Last Time Tour". El concierto, programado para el próximo 19 de octubre de 2025, se llevará a cabo en el recién renovado estadio Claro Arena, hogar del club de fútbol Universidad Católica. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la venta de entradas, Stewart también confirmó su show en Argentina para el 22 de octubre en el Movistar Arena. Esta visita a Sudamérica se suma a las presentaciones del artista en Europa, Estados Unidos y su participación en el festival Glastonbury el 25 de junio de este año.