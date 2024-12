Fueron las canchas, donde corrí

Por más que uno escuche una banda, ya sea favorita o no, hacerlo en un unplugged le da otro toque, más íntimo y diferente, que ofrece toda una nueva experiencia, pese a que ya sea algo conocido.

Así ocurre con Los Bunkers, la banda nacional oriunda de Talcahuano que ha triunfado en Chile y el extranjero, y que ahora presenta su primer Unplugged.

Este jueves 12 de noviembre es el estreno en todo el país, sin embargo, BioBioChile, junto a la Comunidad BioBio y Andes Films, organizaron una premier en Concepción, que se realizó de manera paralela a la de Santiago.

Este MTV Unplugged de Los Bunkers tiene una duración de una hora y 39 minutos. A continuación, repasaremos algunos de los episodios más icónicos que entregaron los “choreros”, ya que, recordemos, Álvaro López, Gonzalo López, Mauricio Durán y Francisco Durán, son de la Talcahuano.

Primero, es necesario mencionar que no necesitas ser fanático de la banda para disfrutar del concierto unplugged, ya que la mezcla de covers, estilos musicales, acompañamientos e invitados, hacen posible apreciarla más allá del fanatismo.

Los Bunkers Unplugged

Como era de esperar, Los Bunkers repasaron parte de sus 25 años de carrera, con algunos de sus más grandes éxitos, pero también hubo una que otra sorpresa, como una canción inédita de la banda que los espectadores podrán escuchar por primera vez, ahora en el cine.

Fuera de lo musical, hay algunos puntos a destacar, como por ejemplo la escenografía, que le dio un tono cálido a toda la presentación. Un fondo que pareciera de sacos de harina adorna parte de la mirada, pero no molesta, muy por el contrario.

Por su parte, los integrantes de la banda, entre ellos Cancamusa, vistieron trajes de dos piezas, de color beige con celeste, que de cierto modo se acomodaron a la escenografía.

El segundo de los escenarios tenía un tono más clásico, con candelabros en el piso y aún más cerca de los asistentes que fueron parte de la grabación.

Esto no es un espóiler, ya que fácilmente es visible en el tráiler promocional que salió sobre la función.

Ya escuchar algunas de sus canciones clásicas era un lujo para los fanáticos, pero hacerlo con los arreglos que significa un unplugged, sobre todo uno como el de Los Bunkers, lo convirtió en algo especial.

Desde el uso de quenas y zampoñas, a incluso un theremin, permitieron que muchas de las canciones, por muy conocidas que fueran, pasaran del rock a lo andino o incluso psicodélico.

Pero de estas, la que tuvo uno de los puntos más altos, sin duda, fue “Llueve sobre la ciudad”, la que tocaron en compañía del “Cuarteto Austral”. Si eres seguidor de la música clásica, de seguro afloró más de una emoción. Esta canción se convirtió en una mezcla perfecta de sonidos que lograron combinar el rock y lo clásico, como muy pocas veces se puede escuchar.

Otros de los episodios memorables, como “Calles de Talcahuano”, también permiten sobrecogerse frente a una canción que de por sí ya cuenta con un trasfondo mucho más especial.

Ahora, “Ven Aquí” también fue un espectáculo, ya que a diferencia de su versión original, al estilo de una buena cumbia logró que muchos de los asistentes a la premiere se pusieran a bailar en sus puestos, y no faltaron aquellos que se sintieron tentados a simplemente pararse y moverse un poco al ritmo de la canción.

“El hombre es un continente”, canción inédita, fue presentada por primera vez en el unplugged. Pese a que sigue siendo rock, se mueve por diversos estilos, sin embargo, faltará ver si es que su versión envasada sonará igual o perderá aquellos acompañamientos instrumentales que la hicieron más atractiva.

Si se trata de hablar sobre este unplugged, hay algo que no se puede dejar de mencionar, y es la parte donde Cancamusa, baterista, canta el coro de “Rey”. Y es que su voz, mezclada junto a la de López y compañía, es un bálsamo que acompaña perfectamente la mezcla de tonos e instrumentos.

Covers y colaboraciones

Al igual que lo hizo Nirvana y otras bandas que pasaron por los unplugged de MTV, no pudieron faltar los covers y colaboraciones.

Como lo han manifestado en más de una ocasión, Los Bunkers (al igual que muchas otras bandas), son fieles seguidores del cubano Silvio Rodríguez, de quien han tomado más de una canción para realizar covers, como El Necio y Al final de este viaje.

Esta última tiene una notoria diferencia con la versión de Manuel García, marcada principalmente por los arreglos. Nuevamente, la escenografía sigue jugando un papel fundamental que acompaña a las canciones.

¿Recuerdan Let’em in de Paul McCartney? Bueno, esa es otra de las sorpresas. Funciona bien en compañía de los arreglos acústicos, sin embargo, no es uno de los puntos más altos, a menos que seas fanático del ex Beatle. Ojo, no está mal, pero hace un poco de ruido entre todas las canciones del repertorio. En una de esas se pudo haber escogido alguna de las canciones que quedaron fuera.

Las dos principales colaboraciones, fuera de quienes los acompañaron en los instrumentos, son Meme del Real, de la banda mexicana Café Tacuba, y Mon Laferte.

Meme se sumó para cantar “Si estás pensando mal de mí”. Su colaboración calzó a la perfección con la canción, además, es un cercano de la banda, ya que incluso ha colaborado como productor en más de una oportunidad.

El caso de Mon Laferte, es un poco diferente, pero simplemente porque queda la sensación de que su colaboración pudo haber durado un poco más, o al menos una canción completa y no sólo una pequeña parte. Esto, porque se sumó a la mitad de “Quiero dormir cansado”, el clásico de Emmanuel. Sin embargo, sigue siendo una buena colaboración.

El cierre del unplugged estuvo marcado por “Bailando Solo”, que sin terminar dio pie al cover Heart of glass de Blondie, pero interpretado por Carmen Ruiz, la mexicana que acompañó en el teclado a Los Bunkers durante la presentación. El unplugged concluyó con una fiesta, algo merecido para un hito como este, más que mal, no cualquier banda toca en un unplugged de MTV.

Sumando y restando, es una excelente presentación donde se nota la mano del director Pablo Larraín. Los puntos altos son muchos y los bajos, bueno, pocos, pero que no destiñen la calidad musical y visual del show. Puede que sí hayan faltado canciones, pero eso ya es otro tema, porque la fanaticada siempre esperará poder escuchar un poco más. Para aquellos que están pensando aún en si ir a verla o no, la respuesta es sí, aprovechen, porque claramente la calidad de sonido que ofrece una sala de cine le da un toque especial, y si les dan ganas de aplaudir o cantar en medio de la presentación, no sientan vergüenza, nos pasó a todos.