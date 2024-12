La cantante, compositora y pianista estadounidense Norah Jones anunció su regreso a Chile en el marco del “Visions Tour 2025”, gira promocional de su último álbum.

El show tendrá lugar en Movistar Arena el próximo 4 de junio de 2025, con entradas que se pondrán en preventa el 10 de diciembre y en venta general el 12 del mismo mes.

“Las entradas tienen un 20% de descuento para clientes que paguen con tarjeta Scotia a partir del martes 10 de diciembre a las 12:00 horas”, informa la productora organizadora, DG Medios.

La venta general, por su parte, comenzará el jueves 12 de diciembre a las 12:01 horas. Ambas modalidades se realizarán mediante el sistema Puntoticket.

El regreso de Norah Jones

“Visions”, el álbum colaborativo entre Norah Jones y el productor y multiinstrumentista Leon Michels, debutó en marzo en plataformas digitales.

Del disco, ya se conocen los sencillos y videoclips de “Running” y “Paradise”, ambos dirigidos por Joelle Grace Taylor.

“Visions” secundó a “Pick Me Up Off The Floor”, su elogiado álbum de 2020. Por estos días, además de su carrera musical, la cantante impulsa un nuevo pódcast, “Norah Jones is Playing Along”, donde también tiene artistas invitados.