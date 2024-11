Medios en Estados Unidos informaron este sábado sobre el deceso de Bob Bryar, exbaterista de la banda My Chemical Romance.

De acuerdo a TMZ, el artista fue encontrado muerto en su departamento en Tennessee, el pasado martes 26 de noviembre. La noticia se supo recién esta jornada.

Según el citado medio, la última vez que se le había visto de forma pública había sido el 4 de noviembre.

Por lo pronto, la policía asegura que no se trataría de un acto criminal, ya que el interior de la residencia del músico estaba intacta.

Asimismo, no se encontraron armas o elementos que “puedan llevar a sospechas”, según detallaron.

My Chemical Romance's former drummer Bob Bryar has passed away at the age of 44 🕊️ pic.twitter.com/eoIdEn5trb

— Complex Music (@ComplexMusic) November 30, 2024